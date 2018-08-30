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В деревне Новой Зеландии хотят запретить котов

В деревне Омауи (Новая Зеландия) планируют запретить всех кошек. Причиной стало вымирание некоторых видов животных из-за охоты на них.

Об этом сообщает BBC.

– В соответствии с инициативой, предложенной Environment Southland, владельцы кошек в Омауи будут вынуждены зарегистрировать своих кошек. После их смерти владельцам не разрешается заводить нового питомца, – говорится в сообщении.

Местные чиновники считают меры оправданными, потому что “коты несут ответственность за гибель миллиардов птиц и млекопитающих каждый год”.

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Согласно инициативе, любой, кто не соблюдает правил, получит уведомление, прежде чем власти “сами уберут” домашних животных.

По оценкам, ежегодно в США кошки убивают до 4 миллиардов птиц и 22 миллиарда млекопитающих. Также в Великобритании ученые утверждают, что около 55 миллионов птиц ежегодно гибнут от лап котов.

К слову, в Японии открылся отель, в котором позволяют арендовать к себе в номер кота.

Фото: dreamstime.

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