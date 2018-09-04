Браконьеры убили почти 90 слонов в заповеднике дикой природы

87 слонов были найдены мертвыми в знаменитом заповеднике дикой природы в Ботсване. Почти у всех были вырваны бивни.

Об этом сообщает BBC.

– Я в шоке, я совершенно изумлен. Масштабы браконьерства по отношению к слонам на сегодняшний день являются самыми крупными из всех, что я видел в любой точке Африки, – сказал доктор Майк Чейз из организации Elephants Without Borders.

Доктор добавил, что многие из 87 мертвых слонов были убиты из-за бивней всего несколько недель назад.

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Случаи браконьерства в стране редкие из-за вооруженных и хорошо управляемых подразделений по борьбе с браконьерством.

К слову, в Ботсване обитает самое большое количество слонов в мире.

Напомним, в июле в Киеве в районе озера на Теремках браконьеры травили диких уток. До 90% птиц, обитавших там, погибли.

Фото: Elephants Without Borders.