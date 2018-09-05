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Британия настаивает на усилении санкций против России

Лондон будет настаивать на расширении санкций против России.

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Об этом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила на выступлении в палате общин, передает РБК.

Она отметила, что попытки России скрыть правду усиливают виновность.

Заявление было сделано на фоне публикации британской полицией фотографий и имен подозреваемых в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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4 марта Сергея и Юлию Скрипаль отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в английском городе Солсбери.

10 апреля из больницы выписали дочь Скрипаля Юлию. Ее перевезли в некое безопасное место. Самого Скрипаля выписали из больницы 18 мая.

Великобритания утверждает, что к отравлению причастна Россия, но Москва отрицает обвинения. К концу марта более 25 стран поддержали версию Великобритании и в знак солидарности выслали более 140 российских дипломатов.

Фото: dreamstime.

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