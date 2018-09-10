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Факты / Мир / Мировые новости / В отеле Парижа у саудовской принцессы украли украшения на $930 тыс./

В отеле Парижа у саудовской принцессы украли украшения на $930 тыс.

Из номера принцессы Саудовской Аравии в отеле Ritz в Париже грабители вынесли драгоценности стоимостью $930 тыс.

Об этом сообщает Reuters.

О краже сообщила сама принцесса, имя которой не раскрывается.

По информации заявительницы, драгоценности были украдены 7 сентября. Источник сообщил, что следов проникновения злоумышленников не было обнаружено.

Читайте: Ким Кардашьян: во время ограбления я боялась изнасилования

Представитель Ritz отказался комментировать это происшествие.

Напомним, в ночь с воскресенья на понедельник в гостиничный номер Ким Кардашьян ворвались грабители. Нападавшие похитили ювелирные украшения на сумму $11 млн.

Фото: dreamstime.

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