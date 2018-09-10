В отеле Парижа у саудовской принцессы украли украшения на $930 тыс.

Из номера принцессы Саудовской Аравии в отеле Ritz в Париже грабители вынесли драгоценности стоимостью $930 тыс.
Об этом сообщает Reuters.
О краже сообщила сама принцесса, имя которой не раскрывается.
По информации заявительницы, драгоценности были украдены 7 сентября. Источник сообщил, что следов проникновения злоумышленников не было обнаружено.
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Представитель Ritz отказался комментировать это происшествие.
Напомним, в ночь с воскресенья на понедельник в гостиничный номер Ким Кардашьян ворвались грабители. Нападавшие похитили ювелирные украшения на сумму $11 млн.
Фото: dreamstime.
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