Выглядит неповрежденным: пропавший в 2014 году Боинг нашли на Google-картах

Самолет Боинг 777 Malaysia Airlines, исчезнувший через 40 минут после взлета в 2014 году, может находиться в лесу в Камбодже. Похожий объект был обнаружен на Google-картах.

Об этом сообщает в понедельник, 10 сентября, телеграм-канал Mash.

– Есть, правда, много вопросов. Во-первых, самолет выглядит странно (и судя по размерам, он больше пропавшего Боинга на семь метров). Во-вторых, эту местность уже просматривали несколько лет назад со спутников и ничего не нашли. Да и вообще, самолет выглядит почти неповрежденным, а представить мягкую посадку в джунглях сложно, – говорится в сообщении.

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По данным канала, к месту на карте сейчас собираются поехать специалисты.

– Может быть, они найдут другой пропавший самолет. А может – ничего не найдут и Google уволит сотрудника-шутника, – говорится в сообщении.

Напомним, самолет, следовавший из Куала-Лумпура в Пекин, исчез 8 марта 2014 года. На его борту находились 225 пассажиров и 14 членов экипажа. Среди пассажиров были двое украинцев. Известно, что несколько пассажиров летели по украденным паспортам.