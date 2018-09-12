В Саудовской Аравии египтянина арестовали за завтрак с женщиной в хиджабе

В Саудовской Аравии египтянина арестовали за видео, в котором он завтракает со своей коллегой в хиджабе.

Об этом сообщает The Guardian.

– Видео широко распространилось в социальных сетях, где оно вызвало возмущение. На нем мужчина и женщина смеются и шутят во время завтрака. Место, которое вызывало наибольший гнев, находится в конце 30-секундного видео, когда женщина кормит мужчину, – говорится в сообщении.

Мужчина и женщина являются коллегами, они работают в одной гостинице.

Читайте: В отеле Парижа у саудовской принцессы украли украшения на $930 тыс.

Местные СМИ идентифицировали мужчину как гражданина Египта. Его арестовало министерство труда.

В Саудовской Аравии женщинам не разрешается заниматься многими видами деятельности без сопровождения мужа.

На рабочих местах и ​​в ресторанах женщины и мужчины, не имеющие близких отношений, должны сидеть отдельно друг от друга. В связи с этим министерство вызвало владельца отеля для напоминания, что его работники не должны завтракать вместе.

Напомним, 24 июня, женщинам в Саудовской Аравии после многолетнего запрета разрешили водить автомобиль.

Фото: dreamstime.