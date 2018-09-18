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Италия инициирует смягчение санкций против РФ на заседании Евросовета

Италия поднимет вопрос смягчения санкций против России на заседании Европейского совета в октябре.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

По его словам, в то же время по-прежнему ожидается, что антироссийские санкции будут продлены в декабре.

Читайте: Историческое решение. Европарламент ввел санкции против Венгрии

– Однако не исключено, что Рим захочет еще большего сотрудничества ЕС с Россией. Неясно, заинтересованы ли другие в этом, – добавил Йозвяк.

Напомним, Факты ICTV проанализировали, к чему приведут санкции против России.

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