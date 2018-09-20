Финляндия построит забор на границе с Россией

Власти Финляндии планируют построить забор на границе с Россией для защиты от диких кабанов.
Об этом пишет издание Maaseudun tulevaisuus.
Институт природных ресурсов Финляндии намерен оценить необходимость строительства забора на российско-финской границе, который помог бы остановить миграцию кабанов.
Читайте: Беларусь меняет порядок пропуска на границе
Финны могут установить заборы в тех местах, где проходят тропы кабанов. Ограждения сократят площадь передвижения кабанов и предотвратят возможность распространения вируса африканской чумы свиней в Финляндии.
В сентябре в Ленинградской области, которая граничит с Финляндией, впервые за шесть лет были найдены трупы диких кабанов, которые умерли от этого вируса.
Напомним, в феврале Литва завершила возведение защитного заграждения вдоль границы с Калининградской областью.
Фото: dreamstime.