Финляндия построит забор на границе с Россией

Власти Финляндии планируют построить забор на границе с Россией для защиты от диких кабанов.

Об этом пишет издание Maaseudun tulevaisuus.

Институт природных ресурсов Финляндии намерен оценить необходимость строительства забора на российско-финской границе, который помог бы остановить миграцию кабанов.

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Финны могут установить заборы в тех местах, где проходят тропы кабанов. Ограждения сократят площадь передвижения кабанов и предотвратят возможность распространения вируса африканской чумы свиней в Финляндии.

В сентябре в Ленинградской области, которая граничит с Финляндией, впервые за шесть лет были найдены трупы диких кабанов, которые умерли от этого вируса.

Напомним, в феврале Литва завершила возведение защитного заграждения вдоль границы с Калининградской областью.

Фото: dreamstime.