Умер лауреат Нобелевской премии по физике Чарльз Као

Чарльз Као, получивший Нобелевскую премию по физике в 2009 году за работу по волоконной оптике, умер в возрасте 84 лет.
Об этом сообщает Синьхуа.
Као умер в специальном административном районе КНР Гонконге.
В 2004 году у него была диагностирована болезнь Альцгеймера.
Као родился в Шанхае в 1933 году, переехал в Гонконг в 1948 году. Учился в Лондонском университете, где получил степень бакалавра и степень кандидата технических наук по электротехнике.
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Чарльз Као является автором ряда трудов, способствовавших стремительному развитию технологии оптоволоконной связи.
В 2009 году он совместно с Джорджем Смитом и Уиллардом Бойлом удостоился Нобелевской премии по физике.
Напомним, 3 сентября клавишник австралийской рок-группы Nick Cave and the Bad Seeds Конвэй Сэведж умер в возрасте 58 лет.
Фото: cuhk.edu.hk.