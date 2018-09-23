PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Мировые новости / Умер лауреат Нобелевской премии по физике Чарльз Као/

Умер лауреат Нобелевской премии по физике Чарльз Као

Чарльз Као, получивший Нобелевскую премию по физике в 2009 году за работу по волоконной оптике, умер в возрасте 84 лет.

чарльз као

Об этом сообщает Синьхуа.

Као умер в специальном административном районе КНР Гонконге.

В 2004 году у него была диагностирована болезнь Альцгеймера.

Као родился в Шанхае в 1933 году, переехал в Гонконг в 1948 году. Учился в Лондонском университете, где получил степень бакалавра и степень кандидата технических наук по электротехнике.

Читайте: Умерла известная актриса Тамара Дегтярева

Чарльз Као является автором ряда трудов, способствовавших стремительному развитию технологии оптоволоконной связи.

В 2009 году он совместно с Джорджем Смитом и Уиллардом Бойлом удостоился Нобелевской премии по физике.

Напомним, 3 сентября клавишник австралийской рок-группы Nick Cave and the Bad Seeds Конвэй Сэведж умер в возрасте 58 лет.

Фото: cuhk.edu.hk.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка