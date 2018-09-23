Умер лауреат Нобелевской премии по физике Чарльз Као

Чарльз Као, получивший Нобелевскую премию по физике в 2009 году за работу по волоконной оптике, умер в возрасте 84 лет.

Об этом сообщает Синьхуа.

Као умер в специальном административном районе КНР Гонконге.

В 2004 году у него была диагностирована болезнь Альцгеймера.

Као родился в Шанхае в 1933 году, переехал в Гонконг в 1948 году. Учился в Лондонском университете, где получил степень бакалавра и степень кандидата технических наук по электротехнике.

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Чарльз Као является автором ряда трудов, способствовавших стремительному развитию технологии оптоволоконной связи.

В 2009 году он совместно с Джорджем Смитом и Уиллардом Бойлом удостоился Нобелевской премии по физике.

Напомним, 3 сентября клавишник австралийской рок-группы Nick Cave and the Bad Seeds Конвэй Сэведж умер в возрасте 58 лет.

Фото: cuhk.edu.hk.