Бой под Мариуполем. У врага потери, исчез военный ООС

Во время боя на Донбассе, на Мариупольском направлении, оккупанты потеряли двух боевиков, еще один ранен.

Об этом сообщает пресс-центр ООС со ссылкой на 36-ю отдельную бригаду морской пехоты.

– Сегодня во время короткого боестолкновения на Мариупольском направлении враг понес потери – двух уничтожено и один ранен, – говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что исчез военный ООС, его судьба пока неизвестна, принимаются меры по розыску.

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Напомним, за прошедшие сутки боевики 28 раз открывали огонь по позициям Операции объединенных сил, погиб украинский военнослужащий, еще четверо ранены.