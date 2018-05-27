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Экстремальный отдых: Кирилловка ушла под воду

В курортном поселке Кирилловка Акимовского района Запорожской области, расположенном на Федотовой косе в Азовском море в результате сильного шторма был подтоплен ряд баз отдыха.

Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям вывезли из зоны подтопления в курортном поселке Кирилловка местных жителей и вытащили из воды 11 автомобилей.

Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Запорожской области, в Акимовском районе Запорожской области в результате сильного ветра и поднятия уровня воды в море возникли подтопления на острове Бирючий (находящийся в конце Федотовой косы поселка Кирилловка).

– 26 мая спасатели получили сообщение, что в районе базы отдыха Золотой берег застрял автобус и нужна помощь. Прибыв на место, спасатели установили, что вследствие сильного ветра и подъема воды возникло затопление, и, кроме автобуса, требовали помощи еще больше десятка автомобилей, – сообщили в пресс-службе.

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В ведомстве отметили, что вследствие происшествия никто не пострадал.

К слову, Факты ICTV напоминают, как вести себя во время паводка и собрать тревожный чемоданчик.

Фото: 0619.com.ua

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