На Донбассе фаза горячей войны. Волкер указал на Кремль

Конфликт на Донбассе перешел в активную фазу, то есть “горячую войну”. Ответственность за это лежит на России.

Об этом заявил журналистам в Лондоне спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, передает Крым.Реалии.

– Это все еще очень горячая война. На прошлой неделе фактически был рекорд по количеству нарушений перемирия. По подсчетам ОБСЕ ‒ 7 тыс. за неделю, это довольно значительное количество, ‒ отметил дипломат.

При этом он обеспокоен тем, что конфликт на Донбассе “часто исчезает с первых полос газет”, хотя он должен решаться срочно.

Читайте: Волкер рассказал о главной потере России на Донбассе

– Нет здесь никакой двусмысленности. Силы (которые противостоят Украине ‒ Ред.) находятся под прямым командованием и контролем России. И два политических образования полностью содержатся Российской Федерацией с того времени, как они были образованы, включая финансирование. Следовательно, Россия несет прямую ответственность за этот конфликт, – считает Волкер.

Напомним, ранее Волкер заявил, что Россия предложила скрытый план по разделению Украины.