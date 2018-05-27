В Луганской области погибли двое СБУшников, еще один – тяжело ранен

На Луганщине в результате артиллерийского обстрела погибли двое сотрудников Службы безопасности Украины, еще один – тяжело ранен.

Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Facebook.

– Служба безопасности Украины с прискорбием извещает о трагическом событии в Луганской области. Во время выполнения боевого задания группа сотрудников СБУ, которых привлекли к операции Объединенных сил, попала под артиллерийский обстрел. Погибли двое военнослужащих ЦСО “А”, еще один – тяжело ранен.

СБУ выражает соболезнования родным и близким погибших подполковника Руслана Муляра и прапорщика Юрия Журавлева, – написала она.

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Как сообщалось, вчера, 26 мая, боевики на Донбассе применили тяжелое вооружение, погиб украинский военнослужащий.