ООС: боевики атаковали из тяжелого вооружения, погиб боец ВСУ

За прошедшие сутки боевики 28 раз открывали огонь по позициям Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе, из них – два с применением тяжелого вооружения, погиб украинский военнослужащий, еще четверо ранены.

– Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ по всей линии соприкосновения, – говорится в сводке по состоянию на 7:00 воскресенья, обнародованной на странице ООС в Facebook.

Наиболее активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Луганское, Южное, Красногоровка, Каменка, Широкино.

– Оккупанты прибегли к провокационным действиям в районах населенных пунктов Крымское и Новотошковское, что на Луганщине. Вражеский обстрел наших позиций из минометов в районе населенного пункта Крымское подвергали опасности мирное население, – подчеркнули в пресс-центре.

– В результате адекватного ответа Объединенных сил, по данным разведки, уничтожено командно-наблюдательный пункт батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады противника. Враг понес потери – 4 погибших и 5 раненых, – отметили в ООС.

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Как отмечается, на днях два военнослужащих одной из механизированных бригад ВСУ, выполняющей задания на Луганском направлении, самовольно оставили воинскую часть. Военная служба правопорядка и правоохранительные органы принимают меры по розыску указанных военнослужащих.

Как сообщалось, ВСУ отвоевали у боевиков стратегическую высоту в “серой зоне”.