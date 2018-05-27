Россию можно уничтожить без единого выстрела – Тука

Россию можно уничтожить по примеру СССР, а именно без единого выстрела.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, передает NewsOne.

– Я полагаюсь на повышение давления на Россию, ужесточение санкций против России, на разрушение экономики России. Более решительным действиям в этом направлении. У нас у всех с вами есть замечательный пример из собственной жизни. Существовала самая большая империя в мире (СССР. – Ред.), которая была уничтожена таким способом – без единого выстрела, – напомнил замминистра.

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Он также подчеркнул: Советский Союз был разрушен “тем самым санкционные способом”. В то же время, были и другие факторы, такие как гонка вооружений.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко заявил, что знает, как обеспечить мир и освободить Украину от агрессора в следующие 5 лет.