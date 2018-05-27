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Волкер против замены Суркова

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер негативно воспринимает слухи об отстранении Владислава Суркова с должности уполномоченного президента РФ по Донбассу и переговорщика.

Об этом он заявил журналистам в Лондоне, передает Крым.Реалии.

– Я видел сообщение в прессе (о возможной замене ‒ Ред.), но официально мы не имеем информации из Кремля, будет ли он, или не будет продолжать. Он очень умный, очень профессиональный, очень серьезное контактное лицо, передающее содержание переговоров надежно. Я был бы удовлетворен продолжать работу с ним, если Кремль его выберет, – сказал он.

В то же время, по его словам, ключевым здесь является то, ”чтобы мы говорили с кем-то, кто имеет прямой канал связи с президентом Путиным”, поскольку решение находятся в его руках.

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Недавно в росСМИ появилась информация, что помощник Путина Владислав Сурков может покинуть свой пост по итогам перестановок в администрации.

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