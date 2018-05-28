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Блокировка Венгрией комиссии Украина-НАТО — ответ Столтенберга

Организация Североатлантического договора признает, что Украина является надежным и ценным партнером.

Об этом на своей странице в Facebook написала председатель украинской парламентской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Ирина Фриз.

Она отметила, что во время весенней сессии ПА НАТО в Варшаве поставила генсеку Альянса Єнсу Столтенбергу вопрос о блокировке Венгрией заседаний комиссии Украина-НАТО на министерском и высшем уровнях.

По словам Фриз, генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что Украина является очень важным и надежным партнером Альянса, и добавил, что он постоянно контактирует по этому вопросу с президентом Украины Петром Порошенко и венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.

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– Столтенберг подчеркнул необходимость найти решение в этой проблеме, что гарантировало бы как права этнических меньшинств на использование родного языка, так и обязательное знание государственного языка всеми гражданами страны. Он отметил, что такие проблемы уже решались ранее и выразил надежду, что ситуация разрешится в ближайшее время, – сообщила Фриз.

Напомним, Венгрия официально инициирует пересмотр поддержки НАТО Украины.

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