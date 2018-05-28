Элтон Джон приехал в Украину – причина

Всемирно известный певец, общественный деятель и основатель благотворительного фонда, который ведет борьбу со СПИДом, сэр Элтон Джон приехал в Украину.
Элтон Джон приехал в Украину по приглашению Фонда Елены Пинчук, сообщает Укринформ.
Певец примет участие в акции День с Элтоном Джоном, целью которой является профилактика и привлечение внимания к борьбе со СПИДом в Украине.
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Акция будет проходить на Арт-заводе Платформа в Киеве. Так, сэр Элтон проведет встречу с украинскими борцами со Спидом и пообщается с ВИЧ-положительными людьми.
Также в Киеве будет представлен международный арт-проект, созданный одним из самых известных современных художников Ай Вей Веем по просьбе Элтона Джона.
Стоимость входного билета составит 100 грн. А все собранные средства от проданных билетов в этот день будут направлены на реализацию проекта по созданию информационно образовательного центра для молодежи в Киеве.
Вас ждут:
- фотовыставка, посвященная совместной деятельности Фонда Елены Пинчук и СПИД-Фонда Elton John;
- международный арт-проект, созданный художником Ай Вэй Веем по просьбе Элтона Джона;
- интерактивная программа от Всеукраинской Сеть ЛЖВ;
- живая речь от радио Хит FM с места событий;
- звездная аллея на барахолке;
- интерактивы от Durex.
К слову, это мероприятие станет продолжением комплексной программы и информационной кампании, направленной на профилактику и борьбу со Спидом в Украине, которую Фонд Елены Пинчук уже более 10 лет реализует в партнерстве с Фондом Элтона Джона и другими организациями.
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Фото: Укринформ, Елена Кисиль, Кураж Базар.