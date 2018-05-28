Концерты, еда и спорт: как прошел День Киева 2018

В День города у столицы сразу три повода для праздника – годовщина основания, завершение Лиги Чемпионов и Троица. Факты ICTV собрали информацию о том, как прошел 1536-й день рождения Киева.

Хотя история Киева насчитывает полторы тысячи лет, праздновать день рождения украинской столицы начали только 36 лет назад, в 1982 году. Дату празднования – последнее воскресенье мая избрали условную. С тех пор каждый год в столице в этот день проводят много мероприятий для киевлян и гостей города. В этом году праздник городу обошелся в рекордную за последние несколько лет сумму в 2,5 миллиона гривен. На следующий день после финала Лиги Чемпионов столица продолжила праздновать. Локации городка Фестиваля чемпионов использовали как концертную площадку. Однако праздновали не только на Крещатике. В разных частях города происходили семейные, спортивные, благотворительные и, конечно же, развлекательные мероприятия.

Концертная часть

Больше всего людей гуляло в центре столицы, 27 мая здесь состоялся концерт. Восемь часов для киевлян и туристов выступали около 400 исполнителей. Среди них хоровые коллективы, Государственный академический эстрадно-симфонический оркестр, Национальный академический оркестр народных инструментов Украины (НАОНИ). Услышали гости также солистов, группы и DJ-сеты. Кроме этого, организаторы запланировали различные перфомансы, флешмобы, шоу маршевых барабанов и шоу на цимбалах.

Если услышать выступления могли все, кто находился в центре Киева, то для того чтобы увидеть исполнителей, надо было зайти в зону спортивного городка. Туда людей пропускает охрана после проверки метало детектором и без алкоголя.

На Софиевской площади в этот день танцевали. Здесь прошел фестиваль Folk Ukraine. Участники танцевали танго, латино, вальс и украинские танцы. На празднике организаторы пригласили выступить MamaRika и Pianoboy.

Семейный праздник

По случаю Дня Киева в городе состоялось несколько мероприятий для гостей всех возрастов. Семейный праздник Big Family Fest прошел в субботу на Певческом поле. Придя сюда, посетители могли выбрать занятие на свой вкус. Здесь были детские мастер-классы, выставки цветов, кованых предметов, роботетхникы и праздничная торговля. Для взрослых подготовили выступление Светланы Фус о правильном питании. О семейных отношениях, воспитании детей и успешном сочетании карьеры и семейной жизни рассказали Снежана Егорова и Дмитрий Карпачев. А Леся Микитюк говорила о том, как организовать отдых самостоятельно. Между выступлениями спикеров для гостей пели исполнители. Своеобразная фишка фестиваля – футбольный турнир, который длился в течение дня.

Футбольный клуб Арсенал играет сегодня со всеми желающими командами. Будут потом призы, – говорит организатор Денис Погорелко.

В воскресенье в Национальном музее Пирогово прошел Фестиваль весны. В его рамках состоялись велосоревнования и трейловий забег (на холмистой местности) на 5 и 10 километров. Для тех, кто этот день решил посвятить зрелищам, а не спорту, здесь подготовили фестиваль воздушных змеев Змеерия-2018. Также можно было провести время, участвуя в конкурсах и мастер-классах.

Исскуство в День Киева

Провести День Киева было и в сопровождении джазовой музыки. В ботаническом саду им. Гришко под открытым небом для посетителей музыканты играли по случаю праздника и открытия летнего сезона «Джаз в саду».

Украинские дизайнеры решили совместить возможность рассказать о себе туристам из других стран, которые приехали на Лигу Чемпионов, и киевлянам, которые праздновали День города на Крещатике. Здесь состоялся Ukrainian Design Market. В выставочном формате себя представили около сотни отечественных брендов. Можно познакомиться и приобрести со скидкой керамику, украшения, гастрономию, предметы декора, а также дизайнерскую одежду украинских дизайнеров и производителей.

Особенностью нынешнего Дня Киева стало открытие 47-й международного кинофестиваля «Молодость». Впервые кинофорум состоялся весной и в новой локации – Почтовой площади. Всего мероприятие будет проходить на пяти локациях (кинотеатры и показы под открытым небом на Почтовой площади и Трухановом острове) до третьего июня.

Гастрономические мероприятия

Во гастрономическим знаком День Киева в этом году прошел в Украинском доме. Здесь состоялся фестиваль мороженого. Отечественные производители из разных городов представили гостям свою продукцию. Кроме этого, развлекали посетителей концертом и праздничными розыгрышами.

Любители крафтового пива в этот день могли посетить Spring Craft Beer Fest 2018. На ВДНХ собрались три десятка пивоваров со всей страны. Посетителям они предлагали более сотни различных сортов пива. Насладиться хмельным напитком можно было на одной из многочисленных фуд-зон.

Подарки

Накануне Дня Киева открылся обновленный парк Владимирская горка. Реконструкция состоялась в верхней части парка. Здесь обустроили садовые дорожки, установили новые фонари, ограждения и укреплены склоны. Также отныне в парке есть система видеонаблюдения и новый игровой комплекс. В КГГА сообщают, что следующим в очереди на обновление является нижнее плато Владимирской горки.

Праздник продолжается

Традиционные мероприятия, происходящие в День Киева, в этом году 27 мая не заканчиваются. Забег под каштанами, который обычно проходит в этот день состоится 3 июня. Беговая событие, в котором принимают участие тысячи горожан, стартует от Михайловской площади в 9:00. Запланировано пять стартов: пробег в ходунках (для участников от 9 до 14 месяцев), детский пробег (для детей до 15 лет), спортивный пробег (на результат), пробег мужественных (для участников на инвалидных колясках) и благотворительных пробег для всех желающих . Его дистанция 4900 метров. Средства, вырученные от мероприятия, организаторы передадут на приобретение необходимого оборудования и материалов Центра детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины.

Яна Семенюк

Фото: Ukrainian Design Market