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ООС: ликвидация трех оккупантов и исчезновения украинского военного

За прошедшие сутки, 27 мая, интенсивность боевых действий уменьшилась.

Об этом сообщат пресс-центр ООС.

Российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня 22 раза, из них 4 раза применяли тяжелое вооружение. На Горловском направлении боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Светлодарск, Зайцево и Новгородское. На Донецком направлении – вблизи Шахты Бытовки, Красногоровки и Марьинки.

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Обострение ситуации на Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Павлополь, Водяное и Широкино.

Вчера во время короткого боевого столкновения близ населенного пункта Павлополь, врагу нанесен урон. По уточненным данным трех оккупантов уничтожено и трое ранены. В то же время, судьба одного военнослужащего Объединенных сил пока неизвестна.

Во время боевых действий за прошедшие сутки два наших воина получили ранения, их безотлагательно эвакуировали в госпиталь.

Ранее Факты ICTV писали, что разведывательная группа 46-го отдельного штурмового батальона Донбасс из состава Объединенных сил поздно вечером 20 мая во время выполнения боевого задания в тылу врага взяла в плен трех боевиков.

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