Не вернулся! Судьба морпеха, который исчез под Павлополем, не известна

Информация о том, что военный вернулся в свою часть, была ошибочной.

Обновлено 14.04. Представитель пресс-центра Операции объединенных сил Виктор Шубец опроверг свою же информацию, что вроде бы боец сам вернулся в воинскую часть.

– По состоянию на 8:00 была информация, что военнослужащий, который пропал, найден и его жизни ничего не угрожает. К сожалению, через час информация появилась другая. К сожалению, мы его пока не нашли, и его судьба нам не известна, – отметил он, передает 112.ua.

Об этом сообщил представитель пресс-центра Операции объединенных сил Виктор Шубец, передает 112.ua.

В настоящее время состояние здоровья армейца удовлетворительное, его жизни ничего не угрожает.

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С сегодняшнего дня военнослужащий, который во время боя потерял связь со своим подразделением, успешно прибыл в расположение. Он сам вернулся, – отметил Шубец.

Напомним, во время боя на Донбассе, на Мариупольском направлении, оккупанты потеряли двух боевиков, еще один ранен.

Фото: 36 отдельная бригада морской пехоты.