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Суд Москвы заочно арестовал Антона Геращенко

Московский суд принял решение заочно арестовать народного депутата Украины Антона Геращенко.

Об этом Антон Геращенко написал на своей странице в Facebook.

– Путинский режим метит в тех, кого нельзя сломать или запугать. Басманный суд Москвы принял решение заочно арестовать меня за то, что я призвал документировать преступления российских военных против мирного населения в Сирии. Призыв фиксировать военные преступления российских военных, Следственный комитет и суд трактует, как призывы к терроризму с моей стороны. Конечно, все это абсолютный бред, – написал нардеп.

Парламентарий также отметил, то что делают российские военные и наемники в Украине и в Сирии и есть ни что иное кто международный государственный терроризм.

– Решение Басманного суда о моем заочном аресте, также как и попытку покушения на меня в прошлом году, расцениваю, как высокую оценку моей борьбы за защиту интересов народа Украины против российской агрессии, – резюмировал Геращенко.

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Напомним, Дуда назвал РФ самой большой угрозой для мира.

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