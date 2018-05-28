Украина и Еврокомиссия подписали соглашение в космической сфере

Европейская комиссия подписала соглашение о сотрудничестве с Государственным космическим агентством Украины.

Об этом сообщает пресс-служба государственного космического агенства Украины на своей странице в Facebook.

Отмечается, что его цель – распространение преимуществ программы наблюдения и мониторинга Земли Copernicus за пределы границ ЕС. Документ был подписан в рамках Европейской политики соседства и Восточного партнерства.

– Украинские граждане, ученые, исследователи и частный сектор получат полный, свободный и открытый доступ к данным семьи спутников Copernicus Sentinel, которые используют высокоскоростное соединение между хабами данных, – отметили в Представительстве Европейского союза в Украине.

Программа Copernicus является успешной для наблюдения за Землей, которая дает преимущества при мониторинге за землей, водой и атмосферой, а также поддержку в прогнозировании, управлении и уменьшении негативных последствий природных катастроф.

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Напомним, NASA запустило ракету Antares, которая частично изготовлена в Украине.