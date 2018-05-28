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Выстрелил-забыл: как будет работать ракетный комплекс Javelin

Противотанковый ракетный комплекс Javelin, который Украина получила от США, работает по принципу “выстрелил-забыл”.

Javelin

Об этом сообщает президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

– Оператор ракетного комплекса не должен сопровождать и корректировать полет ракеты, пока она приближается к цели, – а оставляет позицию непосредственно после пуска, – пишет президент.

Но, по словам Порошенко, Javelin – это, прежде всего, оборонительное оружие. Наши вооруженные силы будут использовать их исключительно в случае провокаций или развертывания наступления боевиков, пидконтрольких Кремлю.

Читайте: Какое оружие Украина хочет получить от США после Javelin

Javelin

Протитанковий ракетний комплекс "Джавелін", який Україна отримала від США, працює за принципом "вистрілив-забув". Оператор ракетного комплексу не має супроводжувати і коригувати політ ракети, поки вона наближається до цілі, – а залишає позицію безпосередньо після пуску. Але "Джавелін" – це, перш за все, оборонна зброя. Наші збройні сили будуть використовувати їх виключно у разі провокацій чи розгортання наступу бойовиків, підконтрольких Кремлю.#НоваАрмія

Опубліковано Петром Порошенком 28 травня 2018 р.

Напомним, в Украине недавно испытали Javelin.

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