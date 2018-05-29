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Боевики взяли в плен 19-летнего бойца ВСУ

Военнослужащий 30-й отдельной Новоград-Волынской Ровенской механизированной бригады Вооруженных сил Украины, который исчез на Донбассе 24 мая, попал в плен боевиков.

Об этом говорится в сообщении бригады в Facebook.

– Из открытых источников информации стало известно о месте пребывания военнослужащего нашей части, который исчез 24 мая. Самое главное – что он жив, но по предварительно полученной информации, находится во вражеском плену, – отмечается в сообщении.

– По видео допроса военнослужащего ВСУ можно сделать вывод, что человек подвергся тяжелому психологическому воздействию, находится в стрессовом состоянии, говорит сбивчиво, имеет изможденный вид – вероятно, из-за длительного отсутствия сна или физических пыток, – говорится в сообщении пресс-службы бригады.

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Тот факт, что военный утверждает об абсолютном отсутствии российских войск на территории Украины, также указывает на то, что с 19-летним парнем “поработали” представители российских спецслужб.

Напомним, 6-ро бойцов ВСУ были ранены на Донбассе в результате обстрелов боевиков за прошлые сутки.

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