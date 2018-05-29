Бюро военной юстиции защищать 400 тысяч военных

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос надеется, что закон о новом органе примут до осени. Факты ICTV выяснили, какими полномочиями хотят наделить бюро.

Презентовал проект военный прокурор в Харькове во время международной конференции, посвященной реформированию военной юстиции в Украине. По его словам, организация должна стать основным инструментом защиты военных во время боевых действий.

Сейчас их в Украине насчитывается около 400 тысяч. В отличие от гражданских, они не имеют возможности защиты своих прав. Поэтому бюро должно обеспечивать представительство и защиту в судах тех военных, которые из-за участия в боевых действиях, не имеют возможности обратиться за предоставлением правовой помощи. Орган должен действовать по аналогии с Национальным антикоррупционным бюро Украины.

Расследование военных преступлений

В ноябре прошлого года эта функция отошла в Государственный бюро расследований. Однако до сих пор в корпусе продолжается комплектация. Когда орган начнет работу, пока неизвестно. Согласно положению законопроекта о создании бюро, будущий орган будет самостоятельно вносить данные в Единый реестр досудебных расследований о военных и связанных с ними преступлениях.

То есть военная прокуратура отдает бюро функцию следствия. Предполагается, что ведомство будет расследовать преступления, совершенные в зоне проведения боевых действий, отдельные преступления против мира, безопасности человечества и международного правопорядка. К ответственности органа относятся преступления также против военнослужащих.

Контроль в зоне ведения боевых действий

По информации военной прокуратуры, будущее бюро (ГБВЮ) может стать буфером между участниками миротворческой миссии ООН, участие которой в ООС сейчас обсуждается, и гражданским населением Донбасса. Кроме того, орган должен способствовать расследованию преступлений, как военными, так и гражданскими. В общем, новый орган будет выполнять функции военной полиции. Под юрисдикцию ведомства попадают армия, Нацгвардия, пограничники, государственные специальные службы, правоохранительные органы с разведывательными, а также контрразведывательными функциями и другие.

Особенности законопроекта

Документ в Раде зарегистрировала группа депутатов во главе с председателем Комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андреем Кожемякиным 21 мая. Предоставить экспертную оценку новому документу согласились специалисты военной юстиции из Дании, Польши, Канады, Израиля и других стран. По словам инициатора документа Анатолия Матиоса, дополнительного финансирования создание бюро военной юстиции не требует.

Кроме того, военная прокуратура выступает и за создание военных судов. Ведь, по мнению Матиоса, из-за недостатка гражданских судей, те просто не успевают оперативно обрабатывать дела военных.

Яна Семенюк

Фото: Военная прокуратура южного гарнизона