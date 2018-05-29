День безопасности дорожного движения: в Одессе пройдут велосоревнования для детей

В Одессе 2 июня, в рамках дня безопасности дорожного движения, состоятся велогонки для детей.

Организатор соревнований – проект Поддержка имплементации соглашения об ассоциации и национальной транспортной стратегии в Украине, который финансируется ЕС в партнерстве с Ассоциацией Вело Дети.

Велосоревнования являются частью кампании Не гони! Спаси жизнь ребенка!, направленной на повышение осведомленности в области безопасности дорожного движения, организованной при поддержке Верховной Рады.

Мероприятие начнется в субботу, 2 июня, в 09.30 в Парке имени Тараса Шевченко (у Карантинной стены).

Дети, которые примут участие в соревнованиях, получат специальные шлемы, футболки и знаки дорожной безопасности, побуждающие водителей вести себя ответственно на дорогах.

Победители получат от представительств Евросоюза и Еврокомиссии в Украине ценные подарки:

1 место: безлимитные развлечения в аквапарке в течение всего дня для ребенка и родителей;

2 место: профессиональная фотосессия на транспортную тематику;

3 место: поездка на лодке вдоль побережья Черного моря.

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К слову, в апреле в Черниговской области водитель грузовика сбил насмерть велосипедистку, слетел с моста в реку и тоже погиб.

Фото: pixabay.com