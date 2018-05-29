Мэр Кличко организовал финал на высочайшем уровне – президент УЕФА

Мэр Киева Виталий Кличко справился с организацией финалов Лиги чемпионов УЕФА на отлично, доказав, что столица Украины способна достойно проводить события мирового масштаба.

Об этом по итогам футбольного праздника заявил президент УЕФА Александр Чеферин.

– Хотел бы поблагодарить Киев и мэра Кличко за отличную организацию финальных матчей Лиги чемпионов. Не стоит забывать, что это – самое масштабное спортивное событие мирового уровня, которое нелегко организовать. И вчера (видео было записано 27 мая. – Ред.), и в предыдущие дни не было ни одной ошибки! – подчеркнул глава УЕФА.

По его словам, после идеально организованного финала Лиги чемпионов, как минимум половина болельщиков снова вернутся в Киев.

– Спасибо за все! Благодарю за гостеприимство. Я уверен в том, что как минимум половина болельщиков снова вернутся в Киев. Если город смог принять такое большое событие, как финал Лиги чемпионов, он сможет организовать абсолютно любое событие. Вы точно сможете! – констатировал Александр Чеферин.

Напомним, в субботу, 26 мая, в Киеве состоялся финальный матч Лиги чемпионов – 2018. К нему в городе были подготовлены фан-зоны и точки сбора болельщиков, организован их подвоз и безопасное перемещение, а также проведен ряд развлекательных мероприятий.

По словам Виталия Кличко, болельщики также оценили уровень подготовки столицы.

– Перед матчем я имел возможность поговорить с фанатами и слышал от них только положительные отзывы. Болельщики и Ливерпуля, и Реала рассказывали, что приятно поражены Киевом, его красотой и той атмосферой, которая царит в городе, – заявил Кличко.

Отметим, согласно информации Киевской городской государственной администрации, всего в столицу на период проведения финалов Лиги чемпионов приехали более 50 тыс. болельщиков из разных стран.