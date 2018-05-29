Миротворцы, реформы и Северный поток-2. О чем говорили Порошенко и Штайнмайер

Президент Украины Петр Порошенко и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер дали совместную пресс-конференцию, во время которой обсудили миссию ООН на Донбассе, переговоры в Нормандском формате, реформы в Украине, а также Северный поток-2 и освобождение заложников.

Во вторник, 29 мая, президент Украины Петр Порошенко и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер дали совместную пресс-конференцию в Киеве. Факты ICTV собрали ключевые тезисы заявлений.

Миротворцы ООН на Донбассе

Миротворческая миссия ООН на Донбассе могла бы способствовать реализации Минских соглашений, уверен Франк-Вальтер Штайнмайер.

Он также отметил, что альтернативы Минским соглашениям пока нет и нужно идти по пути их реализации.

– Продвигаемся постепенно, медленно, но нужно продвигаться дальше. Для этого нужны переговоры, разговоры, в том числе и по (Миротворческой. – Ред.) миссии ООН, – добавил президент Германии.

Освобождение заложников

Украина настаивает на как можно скорейшем освобождении всех заложников, удерживаемых как на временно оккупированной территории, так и в России.

– Мы заявляем о необходимости как можно быстрейшего освобождения как военнослужащих, украинских активистов на оккупированной территории, так и политических заключенных, которые удерживаются в оккупированном Крыму, в тюрьмах Российской Федерации.

Включая Сенцова, включая Сущенко, включая Владимира Балуха и многих других политических заключенных, которые на сегодняшний день находятся в тюрьмах, потому что они отказались сдавать украинский паспорт и принимать российское гражданство, – отметил Петр Порошенко.

Нормандский формат

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер рассчитывает на активизацию переговоров в Нормандском формате.

По его мнению, существование Нормандского формата как переговорной площадки само по себе важно для предотвращения дальнейшей эскалации на Донбассе и поиска идей для полной реализации Минских соглашений.

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Реформы в Украине

Германия продолжает поддерживать процесс украинской трансформации и украинских реформ.

– Реформы проводить нелегко – это достаточно долгий путь, трудный путь, и надо создавать новые институции и необходимо, чтобы этот процесс продолжился последовательно дальше. Особая немецкая заинтересованность состоит в том, чтобы этот процесс реформ продолжался, в том числе и в плане борьбы с коррупцией, – отметил Штайнмайер.

Северный поток-2

Президент Германии назвал безосновательными опасения Украины относительно прекращения транзита газа по ее территории после строительства Северного потока-2.

Штайнмайер отметил, что Германия прилагает усилия для обеспечения транзита природного газа через Украину, и для этого ведутся переговоры.

– Они проходят не только между Германией и Украиной, но также и с Европейским Союзом, и, я надеюсь, что эти переговоры принесут результаты в ближайшем будущем, – отметил он.

Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что запуск Северного потока-2 поставит Украину в уязвимое политическое положение.

Фото: АП