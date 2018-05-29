На Донбассе боевики открыли огонь по представителям миссии ОБСЕ

Боевики на Донбассе обстреляли наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ под Торецком Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

– Сегодня, 29 мая, противник в очередной раз грубо нарушил международные соглашения, открыв огонь по представителям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, – говорится в сообщении.

В районе населенного пункта Нелиповка, вблизи Торецка, представители ОБСЕ осуществляли запуск беспилотного летательного аппарата для мониторинга местности. Около 11.35, во время запуска, произошел разрыв мины на расстоянии около 250 метров от автомобиля ОБСЕ.

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По предварительной информации пострадавших нет. Также установлено, что обстрел велся из жилых кварталов Горловки.

– Командование Объединенных сил подчеркивает, что не открывали огонь по населенным пунктам, – отмечается в сообщении.

Напомним, 20 мая возле авто представителей ОБСЕ также произошел взрыв.