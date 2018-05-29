Не мог в кресло сесть: в Киеве пьяные врачи принимали пациентов – СМИ

Медики больницы №4 Соломенского района Киева якобы принимали больных в состоянии алкогольного опьянения.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua, ссылаясь на слова матери больной 20-летней девушки.
28 мая девушка с кровотечением обратилась в больницу. Как утверждает сама пациентка и ее мама, по просьбе одеть перчатки для осмотра пьяный врач заявил: “Иди отсюда”. Другой врач, по словам девушки, не мог даже в кресло сесть.
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Кроме того, на место инцидента вызвали полицию. После этого врачи сделали УЗИ пациентке. Обследование выявило наличие кисты, которую следует оперировать.
Напомним, ранее в соцсетях жаловались на охранников столичного ТРЦ, якобы избивших подростков.
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