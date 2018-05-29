Оккупанты в Крыму хотят безвиз и придумали свою схему

В аннексированном Россией Крыму, чтобы обойти санкции хотят ввести безвизовый режим для иностранцев, которые захотят приехать на лечение в санатории и на курорты полуострова.

Об этом заявил “советника главы” Крыма Сергей Стрельбицкий, передает Коммерсант.

Указано, что для этого понадобится подтверждение, что иностранец приехал именно на лечение.

Для более длительного лечения в Крыму оккупанты предложили создать медицинские визы.

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– Они должны выдаваться по упрощенной схеме, без проволочек. Шесть месяцев будет достаточно для всех медицинских процедур, включая реабилитацию. Такая возможность есть в Японии, в других развитых странах — и пора ее вводить у нас, – заявил Стрельбицкий.

Так называемые представители власти надеяться, что это поможет обойти санкции.

Ранее Факты ICTV писали, что в сети появились фото пустых пляжей в оккупированном Россией Крыму перед началом туристического сезона.