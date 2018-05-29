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ООС: очередное обострение на Донбассе, много раненых

За сутки оккупанты 37 раз нарушали режим тишины в районе проведения операции Объединенных сил, из них 9 раз применяя минометы калибра 82 и 120 мм. К сожалению, шесть наших военных ранены.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

– Активные боевые действия продолжались с наибольшей интенсивностью в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, что на Луганском направлении. Также в районах населенных пунктов Светлодарск, Новоселовка вторая, Марьинка, Новомихайловка, Старогнатовка, Водяное, Широкино, – говорится в сообщении.

Отмечается, что на вражеские обстрелы из минометов и стрелкового вооружения подразделения ООС отвечали огнем.

Оккупанты также трижды нарушили нормы международного гуманитарного права, осуществляя теракты против мирного населения.

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– Так, около 5.00 часов утра оккупанты обстреляли из гранатомета населенный пункт Чермалык. Около 11.40, прикрываясь жилыми кварталами Горловки, вели обстрел с миномета по поселку Железное, в результате чего погибла 15-летняя девочка. Около 15.00 террористы открыли огонь по населенному пункту Южное, нанеся осколочные ранений мирному жителю, – уточнили в штабе.

Также, по данным разведки, трое оккупантов уничтожены, еще пять ранены.

Ранее Факты ICTV писали, что житель прифронтового села Южного вблизи своего дома наступил на взрывное устройство.

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