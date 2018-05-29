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Паника в рядах боевиков: силы ООС окружают с трех сторон

Украинские военные ООС с трех сторон окружают важные для боевиков населенные пункты. Это вызывает истерику в рядах противника, но сейчас он вряд ли способен к масштабному наступлению.

Об этом в комментарии Апострофу заявил народный депутат, координатор группы Информационное сопротивление Дмитрий Тымчук.

По его словам, боевики активизировались в районе Горловки, Докучаевска и западнее Донецка.

– Трудно сказать, насколько еще вырастет градус напряжения. Надо понимать, что если брать нынешнюю конфигурацию оккупационных формирований и тех формирований ВСУ, которые задействованы на стороне ООС, то у боевиков нет особых шансов на какую-то масштабную наступательную операцию оперативно-тактического уровня. Они только и могут, что кошмарить, стреляя не только по позициям ВСУ, но и по гражданским объектам, – считает Тымчук.

Он отметил, что противник реагирует на действия сил ООС распространением панических слухов о том, что Горловку “сливают” ВСУ, “но этим и ограничится”.

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– Боевики сейчас рассказывают, что ВСУ пошли в масштабное танковое наступление, а “доблестные ополченцы” уничтожили десятки единиц украинской бронетехники, кучу личного состава и так далее. То есть они пытаются как задним числом укрепить боевой дух своих вооруженных формирований, так и предупредить панику среди гражданского населения, – рассказал эксперт.

К слову, за сутки оккупанты 37 раз нарушали режим тишины в районе проведения операции Объединенных сил. К сожалению, шесть наших военных ранены.

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