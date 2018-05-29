PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Погода в Украине на сегодня, 29 мая (КАРТА)/

Погода в Украине на сегодня, 29 мая (КАРТА)

Сегодня в Украине ожидается сухая и солнечная погода.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, летняя жара будет везде.

Средняя температура по стране составит 28 градусов.

Читайте: Синоптики назвали самый дождливый месяц лета

Несколько прохладнее – до +24 – на востоке и в Сумской области.

Ранее синоптики прогнозировали значительное потепление с 28 мая.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка