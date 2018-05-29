Профессия: заробитчане. Стоит ли украинцам ехать работать за границу?

Трудоустройство украинцев в Чехии ускорится. Европейская страна готовит специальную программу для наших соотечественников. Факты ICTV узнали, сколько украинцев работает за границей и могут ли они зарабатывать столько же дома.

В Государственной фискальной службе подсчитали, с начала 2018 года только официально за рубежом украинцы заработали почти 212 миллионов долларов США. Сколько же незадекларированной валюты ввозят домой работники, подсчитать сложно.

Почему едут украинцы?

Статистика тех, кто хочет работать за границей, красноречива. 92% процента опрошенных на кадровом портале HeadHunter хотели бы поработать в других странах. При этом большинство (37% и 34% соответственно) считают зарубежную работу шансом заработать деньги или остаться там. Подавляющее большинство считает, что работа в другой стране оплачивается значительно лучше, чем аналогичная в Украине. В то же время, только треть опрошенных знает, о чем говорит, ведь имеет зарубежный опыт.

27% работали по долгосрочным контрактам. 23% – сезонный приработок. 22% на момент опроса работали за границей. Еще 10 процентов – это студенческие программы, – говорит специалист экспертно-аналитического центра Международного кадрового портала HeadHunter Украина Екатерина Криворученко.

Реально же по информации МИД за рубежом сегодня работает пять миллионов украинский.

Куда едут работать

Самым желанным для украинцев является ближнее зарубежье: Польша и Чехия. В пятерку лидеров входят также страны с высоким уровнем жизни: Канада, США и Германия. Выбор стран-соседей эксперты объясняют территориальной близостью к Украине. Это возможность для работников быстро и относительно легко вернуться домой. Североамериканские и западноевропейские страны работники выбирают из-за широких возможностей для эмигрантов и наличие вакансий для отечественных специалистов (например, программа для трудоустройства медицинских работников-иностранцев в Германии).

В 2017 году работу за рубежом благодаря официальным украинским посредникам нашли 84 тысячи человек. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы занятости. Больше всего из них уехало на Кипр, в Польшу и Германию.

Наших сограждан работодатели ищут в ІТ-отрасли, производстве и рабочем секторе. Последний преобладает в Польше и Чехии, потому что местные представители отрасли едут в поисках работы в более богатые страны вглубь Европы.

В ответ работодателям Украина предлагает специалистов сферах ІТ, маркетинге, производстве и топ-менеджменте. Однако, говорят эксперты, мотивом выезда за границу квалифицированных специалистов чаще стает желание эмиграции, а не заработка. Ведь профессионалы перечисленных отраслей, ценятся в Украине не меньше, чем за рубежом. Поэтому и заработок на родине они могут иметь на уровне европейского.

Где остаются

Больше всего украинцем, изменивших гражданство – в России. Однако, исторические предпосылки для переезда туда – это не всегда работа. Часто поводом для смены места жительства становятся родственные связи. Последние официальные данные о украинском, получивших российские паспорта, страна-агрессор сообщала еще два года назад. В 2016-м по данным МИД РФ их было больше 100 тысяч. Что касается остальных стран, которые выбирают наши соотечественники, за этот же период лидирует Германия. За ней следуют Румыния, Португалия, Польша и Чехия. Это данные статистической организации ЕС.

Кто возвращается

Другое дело – претенденты на рабочие вакансии. Среди них популярна так называемая маятниковая миграция. Это краткосрочные поездки, как правило, на несколько месяцев, в страны ближнего зарубежья. Чаще всего таким образом украинцы работают на сезонных работах и ​​в рабочей сфере.

В экспертно-аналитическом центре НН говорят об определенной тенденции к возвращению соотечественников, работавших за границей и длительное время.

Люди подзаработали, получили опыт, возвращаются и начинают делать какой-то бизнес здесь. Вкладывают в то и пытаются опыт, полученный за рубежом, реализовывать в Украине. Есть такая тенденция последние несколько лет и по управленцам высокого уровня. Финансовый вопрос никто не отменял. Но очень часто вопрос стоит в любопытства проектов.

Цена работы за рубежом

Обратная сторона зарубежного заработка – нагрузка. По данным Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству, иностранные работодатели хотят получать от работников максимальную отдачу. Интенсивность, с которой работают наши соотечественники в иностранных хозяйствах, заставляет 40% работников возвращаться из-за чрезмерных нагрузок. По подсчетам экспертов, работая в таком же режиме в Украине, сварщики или строители могут зарабатывать не меньше. Но при этом, скорее всего, будут иметь социальные гарантии и отчисления в Пенсионный Фонд.

Не стоит забывать и о рисках. Обещанные условия труда или уровень его оплаты могут отличаться от того, что работник получит на практике. Еще худший вариант – попасть в реальное рабство, когда недобросовестный работодатель отбирает у иностранца документы и заставляет работать на своих, обычно вовсе не благоприятных для работника, условиях. Натолкнуться на мошенников можно и при поиске работы. Злоумышленники за деньги якобы ищут украинцам работу в странах ЕС. Уже приехав на место, человек узнает, что там его никто не ждет.

В погоне за европейским уровнем оплаты труда украинцы вынуждены идти на компромисс. Наши работники переживают сложный период адаптации. Почти сорок процентов соотечественников, имеющих зарубежный опыт, назвали разлуку с родными самым сложным в работе за рубежом. Другие неприятные эффекты работы за границей: языковой вопрос и проблема с документами.

Поэтому сказать точно, стоит ли ехать работать за границу, невозможно. Если трудоустройство далеко от дома – это путь, который человек избрал, чтобы сменить место жительства, работа может помочь пройти сложный путь ассимиляции и завести необходимые знакомства на новом месте. Когда же специалист рассматривает трудовую миграцию исключительно как способ обогащения, вопрос о выгоде такого решения остается открытым. Специалисты высокого класса могут получать зарплату европейского уровня в Украине. В то же время, отечественные цены на жилье и бытовые нужды ниже, чем за рубежом. А рабочие без квалификации в других странах скорее всего, чтобы заработать приличные деньги, вынуждены будут работать сверхурочно.

Яна Семенюк