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Совет ЕС утвердил выделение Украине €1 млрд

Совет Европейского Союза утвердил выделение Украине четвертой программы макрофинансовой помощи в размере €1 млрд.

Об этом говорится на сайте совета ЕС.

Новая программа предусматривает выплату Украине двух траншей – каждый в размере €500 млн.

Теперь решение должны утвердить на сессии Европарламента.

Читайте: Саммит Украина-ЕС: дата и три главных вопроса

К слову, в апреле глава Минфина и вице-президент Еврокомиссии обсудили вопросы четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС для Украины и условия для выделение транша.

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