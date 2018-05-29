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Хранилища газа в Украине заполнены на треть

Запасы газа в подземных хранилищах Украины увеличились до трети их емкости.

Газ Україна

По состоянию на 27 мая наполненность газохранилищ составляла 30%, что равняется 9,4 млрд куб. м, сообщает Укргазтранс.

Общая емкость хранилищ составляет более 31 млрд куб. м.

Всего на территории Украины расположены 13 подземных хранилищ газа, одно из которых находится в оккупированном Крыму.

Читайте: Путин не готов отказаться от транзита газа через Украину

Факты ICTV уже писали, как изменятся цены и тарифы в Украине с 1 июня.

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