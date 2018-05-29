Штайнмайер озвучил судьбу транзита газа через Украину

Штайнмайер назвал безосновательными опасения Украины относительно прекращения транзита газа по ее территории после строительства Северного потока-2.

– Обеспокоенность со стороны Украины, что она перестанет быть транзитером в будущем, я думаю, это безосновательные переживания, – заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, передает Интерфакс-Украина.

Он отметил, что Германия прилагает усилия для обеспечения транзита природного газа через Украину, и для этого ведутся переговоры.

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– Они проходят не только между Германией и Украиной, но также и с Европейским Союзом, и, я надеюсь, что эти переговоры принесут результаты в ближайшем будущем, – отметил он.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер дали совместную пресс-конференцию, во время которой обсудили миссию ООН на Донбассе, переговоры в Нормандском формате, реформы в Украине, а также Северный поток-2 и освобождение заложников.