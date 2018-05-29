Жара до +29: погода в Украине на неделю (КАРТА)

В течение текущей недели в Украине будет жарко – без существенных осадков.

Такой прогноз погоды в эфире Еспресо.TV озвучила синоптик Наталья Диденко.

– Над нами антициклон – зона высокого атмосферного давления. Это означает сухую ясную погоду. А вот в Западной и Южной Европе расположился циклон, который периодически поливает территорию дождями, гремят грозы, контрастная температура воздуха, – рассказала она.

По ее словам, у нас также будут случаться небольшие дожди, но они не связаны с циклоном над Европой.

29-30 мая Диденко прогнозирует в Украине +24 +29, на востоке свежее: +22 + 25, в южной части возможен порывистый ветер.

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– В течение недели температура воздуха в Украине будет высокой – до жары, существенных дождей пока не видно, – отметила синоптик.

Прогноз на неделю от Укргидрометцентра

В среду, 30 мая, везде сухо и солнечно.

Жарче всего на Закарпатье и юге страны – до +28, на западе и в центре +27, на востоке +26.

В северных областях температура будет отличаться: от +25 до +27.

В Киеве сухо, ночью 13-15, а днем ​​26-28 выше нуля.

На четверг, 31 мая, синоптики обещают усиление жары, на севере возможен небольшой дождь.

В южных областях температура воздуха поднимется до +29, на один-два градуса станет теплее и в других регионах.

В столице прогнозируют дождь, температура не изменится.

Первый день лета, 1 июня, принесет дожди с грозами по всей территории Украины.

На юге 29-градусная жара сохранится, а вот на севере будет прохладно – местами только +18, на остальной территории в среднем +24.

В Киеве дождь, ночью 13-15, днем ​​19-21 градус тепла.

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