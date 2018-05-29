Украина в НАТО: Парламентская ассамблея Альянса дает надежду

Члены НАТО должны поддержать надежды Грузии и Украины на вступление в Альянс.

Об этом говорится в итоговой декларации весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО, которая 28 мая завершилась в Варшаве.

В документе текже содержится призыв дать Боснии и Герцеговине план реформ по подготовке ее к членству в НАТО.

При этом главными угрозами были названы Россия и терроризм. Члены ПА НАТО считают, что необходимо противостоять и противодействовать политике Москвы, направленной на дестабилизацию в странах, которые являются союзниками и соседями членов Альянса.

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К слову, генеральный директор Международного военного штаба НАТО генерал-лейтенант Ян Брукс заявил, что двери НАТО открыты для Украины, однако принятие страны будет политическим решением.