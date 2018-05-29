Убийство Аркадия Бабченко: что известно о журналисте и связи с РФ

Сегодня в Киеве застрелили российского журналиста Аркадия Бабченко. Жизненный и профессиональный путь – в материале Фактов ICTV.

Жизненный путь

Родился в 1977 году в семье инженера-конструктора и учительницы русского языка и литературы.

В 1995 году был призван в армию, проходил службу на Северном Кавказе, служил в войсках связи, принимал участие в первой чеченской войне. Уволен в запас в 1997 году.

Окончил юридический факультет Современного гуманитарного университета с дипломом бакалавра юриспруденции по международному праву.

После начала второй чеченской войны заключил контракт с Вооружёнными силами Российской Федерации и принимал участие в контртеррористической операции. Служил связистом, затем в мотострелковых войсках, после командиром расчета в гранатометном взводе.

В 2000 году уволен в запас в звании гвардии старшины. Занялся журналистикой.

Карьера

Работал военным корреспондентом Московского комсомольца, затем корреспондентом программы Забытый полк (НТВ — ТВ-6 — ТВС), сотрудничал с газетами, журналами и телепередачами: Крестьянская Россия, Армейский магазин Первый канал, Постскриптум и другими.

Временно оставив журналистику, несколько лет проработал таксистом, после чего устроился в Новую газету военным корреспондентом, но через некоторое время был уволен, по его собственному утверждению, за разгильдяйство. Был военным корреспондентом во время вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году.

Аркадия Бабченко считают одним из основоположников современной военной прозы.

Чем не угодил России?

В марте 2012 года против Бабченко было возбуждено уголовное дело по статье 212 Уголовного кодекса Российской Федерации (призывы к массовым беспорядкам) из-за публикации поста о возможной тактике митингующих “за честные выборы”.

В декабре 2016 года скандал вызвало высказывание Бабченко о катастрофе Ту-154 над Черным морем. Журналист выразил мнение, что летевшие в Сирию артисты ансамбля имени Александрова недостойны сожаления. После этого его подвергли критике депутат Виталий Милонов и сенатор Франц Клинцевич, призывавшие возбудить против него уголовное дело и даже лишить гражданства.

21 февраля 2017 года Бабченко сообщил о том, что в связи с неоднократно поступавшими угрозами в свой адрес и в адрес его семьи решил временно покинуть Россию и находился в Праге. В июле 2017 года он жил в Израиле, с августа 2017 по май 2018 года в Киеве.

С октября 2017 по май 2018 года вел программуPrime: Бабченко на крымскотатарском телеканале ATR.

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Напомним, что в Аркадия Бабченко стреляли в спину. После чего его увезли в больницу. Он скончался в карете скорой помощи.