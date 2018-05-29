Википедия будет платить авторам украиноязычных статей – почему и сколько

Интернет-энциклопедия Википедия объявляет конкурс украиноязычных статей на музыкальную тематику Вики любит музыку. Победители получат ценные призы.

Вики любит музыку – это конкурс, целью которого является создание и улучшение статей в Украинской Википедии на музыкальную тематику, сообщает пресс-служба портала.

Организатором является общественная организация Викимедия Украина.

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На сайте опубликован перечень требований к статьям и запреты, нарушители которых будут дисквалифицированы.

Победителями конкурса станут два пользователя, которые наберут в итоге высокий общий балл в группе и получат приз в размере 5 тыс. грн. Также будут объявлены дополнительные номинации, победители которых тоже получат ценные призы.

Конкурс проходит с 1 по 30 июня 2018 включительно.

Ранее Факты ICTV писали, что в день создания “Малороссии” появилась страница на Википедии о ней. Однако позже статью удалили по причинам “создана для вандализма” и “нет доказательств энциклопедической значимости”.