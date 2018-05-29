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Выходные в июне. Украинцы будут отдыхать четыре дня подряд

В июне 2018 в Украине будет 10 праздничных и выходных дней. Когда украинцы будут отдыхать четыре дня подряд, расскажут Факты ICTV.

День Конституции (28 июня) в 2018 году приходится на четверг.

Ранее Кабмин рекомендовал перенести рабочий день с пятницы (29 июня) на субботу (23 июня).

Поэтому украинцы будут отдыхать четыре дня подряд – 28, 29, 30 и 31 июня.

Читайте: Как выбрать летний отдых: все за и против

Остальные выходные в июне будут стандартными.

Вместе с тем, из-за переноса рабочего дня на субботу (23 июня) в предпоследнюю неделю месяца будет шесть рабочих дней подряд.

К слову, в августе также будут ожидать длинные выходные – украинцы будут отдыхать три дня подряд.

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