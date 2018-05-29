Выходные в июне. Украинцы будут отдыхать четыре дня подряд

В июне 2018 в Украине будет 10 праздничных и выходных дней. Когда украинцы будут отдыхать четыре дня подряд, расскажут Факты ICTV.
День Конституции (28 июня) в 2018 году приходится на четверг.
Ранее Кабмин рекомендовал перенести рабочий день с пятницы (29 июня) на субботу (23 июня).
Поэтому украинцы будут отдыхать четыре дня подряд – 28, 29, 30 и 31 июня.
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Остальные выходные в июне будут стандартными.
Вместе с тем, из-за переноса рабочего дня на субботу (23 июня) в предпоследнюю неделю месяца будет шесть рабочих дней подряд.
К слову, в августе также будут ожидать длинные выходные – украинцы будут отдыхать три дня подряд.
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