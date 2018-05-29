За 10 часов до смерти! Последний пост Аркадия Бабченко в Facebook

Сегодня был убит российский журналист Аркадий Бабченко. Факты ICTV узнали, что писал в соцсетях погибший накануне смерти.

Последний пост Аркадия Бабченко в Facebook и Twitter был следующего содержания:

– Четыре года назад генерал Кульчицкий не взял меня на этот вертолет. Из-за перегруза. Не было места. Перегруженная вертушка тяжело оторвалась от земли, и, чуть не задев шасси за бруствер, ушла на Карачун. Часа через два после этой фотографии ее сбили. Погибли четырнадцать человек. А мне повезло. Второй день рождения, получается.

Информация относится к событиям 2014 года и произошли они на Донбассе. Тогда в районе горы Карачун потерпел крушение вертолет украинской армии.

Сообщение было опубликовано Аркадием Бабченко 10 часов назад.

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Напомним, что сегодня в Киеве застрелили российского журналиста Аркадия Бабченко, который переехал жить из Москвы в Киев.