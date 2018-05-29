Украинские военные мощным ударом уничтожили две БМП террористов.

На Светлодарской дуге боевая группа К-2, что входит в 54-ю бригаду, отомстила за раненого собрата и уничтожила боевую технику террористов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мисягин.

По его словам, эта история началась еще 4 мая, когда во время очередного обстрела позиций украинских военных был ранен один из бойцов группы К-2.

– Тогда противник работал по нам с БМП и во время одного из прилетов боеприпас взорвался недалеко, и одному из бойцов группы оторвало два пальца на левой руке. С бойцом все нормально, он сейчас в госпитале, – рассказал Мисягин.

Как отметил волонтер, тогда вся команда по согласованию с командиром решила выследить, найти и уничтожить эту позицию, с которой велся огонь.







За собрата: ВСУ уничтожили позицию боевиков на Светлодарской дуге / 4 фотографии

– Прошла примерно неделя и по каналам связи передали, что по одной из позиций 54-й бригады сейчас противником происходит обстрел из БМП. Бойцы поняли, что это та самая БМП, которую они уже пытались уничтожить. Группа выдвинулась, были подняты наши беспилотники и началась операция. Сразу увидели личный состав противника, бегал по позиции взад-вперед, поэтому сначала решили ликвидировать их, затем взяться за боевую машину, ведь она все равно уже никуда не денется, – пишет Мисягин.

– Из трех выстрелов два легли в трех метрах от МТЛБ-ЗУ, а третьим просто в нос ей попали. Она загорелась, и огонь был переведен на БМП, стоявшей в нескольких метрах рядом в закрытой позиции, – добавил он.

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Затем, продолжил волонтер, по рации пришла информация, что из соседнего опорника террористов выехала еще одна БМП и начала работать – она ​​была ближе к группе, поэтому было принято решение, что раз уж “идет работа”, и все пока получается, то и ее не стоит обделять вниманием. Быстро пристрелялись, и с 12 выстрелов 2 точно легли в цель. Попали под правый борт и под нос.

Как сообщалось, ранее силы ООС сбили вражеский беспилотный летательный аппарат.