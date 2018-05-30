Аркадий Бабченко жив – ни жена, ни друзья не знали об операции

Российский журналист Аркадий Бабченко жив. Покушение на него было инсценировано для задержания киллера. Супруга Бабченко не знала ничего об операции украинских спецслужб.

Так, СБУ заранее получила информацию, что готовится его убийство, и предотвратила его. Аркадий Бабченко жив.

На брифинге СБУ Бабченко попросил извинения перед своими друзьями и, в первую очередь, перед женой, которая не знала об операции и которой пришлось пережить эти два ужасных дня.

– Отдельные извинения моей жене. Олечка, прости, но здесь было без вариантов. операция готовилась два месяца. Меня посвятили месяц назад. По результатам операции, человек взят, он находится под стражей.

– Я знаю, как это – хоронить друзей – и прошу за это прощения.

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Напомним, 29 мая сообщалось, что журналиста Аркадия Бабченко застрелили.