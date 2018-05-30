Бабченко жив! СБУ сорвала покушение

Убийство Аркадия Бабченко заказали российские спецслужбы. СБУ провела спецоперацию и сорвала покушение.
СБУ располагает данными, что убийство оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко заказали российские спецслужбы.
Об этом сообщил на брифинге глава СБУ Василий Грицак.
– Гражданин Украины Г. был завербован российскими спецслужбами для убийства Бабченко. Завербованный украинец предложил бывшему участнику АТО $30 тыс. за убийство Бабченко, – заявил Грицак.
После того, как в СБУ показали момент передачи денег заказчиком киллеру, Грицак сделал сенсационное заявление о том, что Бабченко жив. Как обьяснили в спецслужбе, правоохранители провели спецоперацию и сорвали покушение. В этот момент журналист вышел к прессе и выступил с заявлением.
Бабченко извинилися перед женой, которая не знала про спецоперацию СБУ.
– Люди сказали, что есть на тебя заказ. Уже переданы деньги, 40 тысяч долларов. Показали документы, мои паспортные данные, мою фотографию, которая есть только в моем паспорте. Стало понятно, что информация идет из России.
Мне предложили поучаствовать в этой спецоперации, других вариантов нет. Либо работаем, либо работаем. Парни работали как буйволы. Оттуда, с той стороны, давили очень сильно. На исполнение заказ дали три недели, – сказал Бабченко.
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Напомним, 29 мая СМИ сообщили, журналиста Аркадия Бабченко застрелили.