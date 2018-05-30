Бабченко жив! СБУ сорвала покушение

Убийство Аркадия Бабченко заказали российские спецслужбы. СБУ провела спецоперацию и сорвала покушение.

СБУ располагает данными, что убийство оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко заказали российские спецслужбы.

Об этом сообщил на брифинге глава СБУ Василий Грицак.

– Гражданин Украины Г. был завербован российскими спецслужбами для убийства Бабченко. Завербованный украинец предложил бывшему участнику АТО $30 тыс. за убийство Бабченко, – заявил Грицак.

После того, как в СБУ показали момент передачи денег заказчиком киллеру, Грицак сделал сенсационное заявление о том, что Бабченко жив. Как обьяснили в спецслужбе, правоохранители провели спецоперацию и сорвали покушение. В этот момент журналист вышел к прессе и выступил с заявлением.

Бабченко извинилися перед женой, которая не знала про спецоперацию СБУ.

– Люди сказали, что есть на тебя заказ. Уже переданы деньги, 40 тысяч долларов. Показали документы, мои паспортные данные, мою фотографию, которая есть только в моем паспорте. Стало понятно, что информация идет из России. Мне предложили поучаствовать в этой спецоперации, других вариантов нет. Либо работаем, либо работаем. Парни работали как буйволы. Оттуда, с той стороны, давили очень сильно. На исполнение заказ дали три недели, – сказал Бабченко.

Читайте: Мишень – не один человек: почему в Украине убивают россиян

Напомним, 29 мая СМИ сообщили, журналиста Аркадия Бабченко застрелили.