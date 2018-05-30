У российского журналиста Аркадия Бабченко, которого застрелили накануне в Киеве, было шестеро приемных детей.

– Семья Бабченко несколько лет, еще до всяких законов подлецов, вытаскивала этих детей из детских домов, где те никому не были нужны. Дети были очень сложные. Они воровали, не умели есть твердую пищу, стирать свое белье, серьезно отставали в развитии, боялись выходить на улицу, прятали вещи и ели фрукты и овощи с кожурой. У кого-то был панкреатит, кто-то боялся выходить на свет, а у одной девочки отсутствовал жевательный рефлекс. Люда до 7 лет не разговаривала, Света не знала, что такое виноград, – рассказал Александр Фельдман в Facebook.

Опекуном была и остается мать Аркадия – Юлия Александровна, с которой дети до сих пор живут в съемной трехкомнатной квартире.

– Семья Бабченко много лет поднимала их на ноги своими скромными силами. Учила, развивала, занималась. Бабченко, его жена и мать смогли выстроить строгий распорядок, чтобы дети приучались друг другу помогать: кто когда убирает, готовит, идет за продуктами. В доме у каждого ребёнка появились занятия и обучающие хобби (музыка, танцы, рисование, спорт). Рита занимается в балетной школе, Люда играет на фортепиано и рисует. Кристина и Рома легко справляются с техникой, помогая матери Бабченко редактировать документы на компьютере, – добавил Фельдман.





Отец шестерых приемных детей – что мы не знали об Аркадие Бабченко / 3 фотографии

В Киеве убит российский журналист Аркадий Бабченко. По вашему мнению – это: заказ Кремля 65%, 58 голосов 58 голосов 65% 65%

расплата за активную гражданскую позицию 15%, 13 голосов 13 голосов 15% 15%

связано исключительно с профессиональной деятельностью Бабченко 10%, 9 голосов 9 голосов 10% 10%

теракт российской разведки, совершенный вдогонку финала ЛЧ в Киеве 6%, 5 голосов 5 голосов 6% 6%

случайность или ошибка 4%, 4 голоса 4 голоса 4% 4% Всего голосов: 89 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

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Напомним, опубликован фоторобот подозреваемого в убийстве Аркадия Бабченко.