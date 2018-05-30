Битва за антикоррупционный суд – когда создадут и будет ли он независимым

Если не будет суда, не будет кредита от МВФ, денег от Евросоюза и США. Убеждать нардепов в парламент даже приезжали международные инвесторы Украины, которых сопровождал экс-министр экономики Абромавичус.

Принятый 2 месяца назад в первом чтении закон не имел ничего общего с требованиями МВФ или Венецианской комиссии. После чего Киев получил жесткую критику из Вашингтона и Брюсселя.

В конце концов под давлением Запада ко второму чтению согласовали 13 из 14 основных требований. В частности, исключили чрезмерные требования к судьям, которые затягивали процесс образования новой структуры. В том числе проверку на детекторе лжи.

Камнем преткновения так и осталось главное требование наших доноров – право международных экспертов отсеивать кандидатов в судьи, которые по их мнению, имеют сомнительную репутацию. Большинство депутатов заявили, что это противоречит Конституции и ограничивает суверенитет страны.

Зато в Центре противодействия коррупции подобные заявления назвали спекулятивными. Поскольку ни МВФ, ни Венецианская комиссия таких условий Украине не выдвигали. Пока же удалось договориться, что международные эксперты будут иметь право ветировать кандидатов в судьи. Но спор возник, как и кто будет преодолевать их вето.

На Банковой настаивают, чтобы последнее слово оставалось за Высшей квалификационной Радой, которая состоит из украинских юристов. Или компромиссный вариант – совместная группа наших и международных экспертов. Правда последние в меньшинстве.

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Тяжелые переговоры с участием МВФ и Венецианки были с понедельника по четверг. И все же в сессионный зал вынесли не согласованный законопроект. Нардепы сделали все возможное, чтобы не принять его на этой неделе. В документ из 19 стр внесли 2 тыс поправок. Причем голосовать за них никто не собирался. В зале не было кворума.

Одна из причин, по которой депутаты не слишком спешат с антикоррупционным судом, – многие из них являются клиентами НАБУ. Поэтому зачем же создавать себе лишние проблемы? А вот кто одним из первых может попасть под каток антикоррупционного суда, так это Борислав Розенблат с его янтарным делом.

Вот только голосовать за создание нового суда депутат все равно не будет. Говорит, ему не нравится, что иностранцы будут влиять на судейский отбор, и зарплату будущих судей – почти 180 тыс грн в месяц, считает слишком высокой.

Еще одна норма закона, которая вызвала оживленную дискуссию, каким должен быть размер взятки в коррупционных делах, чтобы ими занимался новоиспеченный суд? В документе говорится о 500 минимальных зарплатах, то есть $30 тыс. Однако далеко не все с этим согласны. Одни считают, что для наших чиновников это уже давно не деньги. Другие наоборот предполагают, что взяточники будут брать меньше, но чаще.

Что ж, на все про все у Верховной Рады остается полтора месяца. Далее каникулы. А там и старт президентских выборов, когда трудно будет принять не только закон об антикоррупционном суде, но и любое решение.

К слову, суд Москвы заочно арестовал Антона Геращенко.